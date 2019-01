Kramer en Roest niet op het NK allround

Cruciale kwartfinale Bekertoer­nooi moet weer reddings­boei worden voor Feyenoord

11:41 Dat Feyenoord in Zwolle alweer door de ondergrens zakte, was een klap. Maar was het er eentje die vanavond nog doorwerkt in het bekerduel met Fortuna Sittard? Trainer Giovanni van Bronckhorst denkt van niet.