Kramer gaat voor drie keer goud in Pyeongchang

Sven Kramer doet niet moeilijk over zijn doelstelling bij de Olympische Spelen in februari in Pyeongchang.

,,Ik ga voor drie keer goud, alleen dán is mijn toernooi geslaagd'', liet de Friese schaatser onomwonden weten tijdens de presentatie van Team LottoNL-Jumbo in Den Bosch. ,,Dat is ambitieus, ja, maar ook realistisch. Het is dit seizoen gewoon alle hens aan dek. Dat betekent niets aan het toeval overlaten. Ik weet hoe dat moet. Ik heb immers al drie Olympische Spelen achter de rug.''

Kramer (31) wil in Zuid-Korea op de 5000 meter, 10.000 meter en op de ploegachtervolging de titel pakken. De negenvoudige wereldkampioen allround is vooral gebrand op een triomf op de 10 kilometer. ,,Die afstand is olympisch beladen voor mij'', erkende hij. In 2010 in Vancouver ging het mis door een historische blunder met het wisselen van baan en vier jaar later was Jorrit Bergsma in Sotsji verrassend beter.

,,Met alleen goud op de 10 kilometer zou ik in Zuid-Korea echter geen genoegen nemen. En twee keer goud zonder de titel op de tien vind ik ook niet leuk. Ik weet hoe moeilijk het is, drie keer goud, maar ik loop er niet voor weg. Ik heb geen andere keus, het moet.''

Kramer bedoelde daarmee te zeggen dat hij gewend is aan een hoog verwachtingspatroon. ,,Dat hoort nu eenmaal bij mij. Het is voor mij geen doen om die verwachtingen te temperen. Dan zeggen anderen wel wat ik moet winnen. Moet ik dan zeggen dat ik in Pyeongchang voor één keer goud ga? Dat is voor mij een onmogelijke uitspraak.''