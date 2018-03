Kramer heeft er zin in: 'Iedereen die hier staat wil die titel winnen'

Hij is geboren Fries. Groeide op in de schaatsprovincie bij uitstek, vlakbij de énige ijsbaan in het land die ook wel wordt aangeduid als 'schaatstempel', maar nooit eerder schaatste Sven Kramer een internationaal toernooi op minder dan honderd meter van zijn eigen huis. Tot aanstaand weekeinde, tot het WK allround in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Waar Kramer dus slaapt? In een hotel in de buurt.

In een seizoen waar alles draait om de Olympische Spelen is een WK voor Kramer een soort toetje. Geen verkeerd toetje, geen toetje dat hij overslaat en zelfs een toetje waar hij zijn zinnen op heeft gezet: zondag kan hij voor de tiende keer wereldkampioen allround worden – niemand die dat ooit deed. ,,Maar zo’n Olympische Spelen is natuurlijk een beetje een emotionele rollercoaster, zeker in mijn situatie. Dan komt zo’n WK natuurlijk wel vroeg, maar dat weet je ook al twee jaar.''

Hij stelt er niet minder gemotiveerd door te zijn en verwacht een 'fantastisch' weekend. 125 jaar geleden werd er voor de eerste en laatste keer een WK allround gereden in Amsterdam. Destijds won Jaap Eden, nu is Kramer zoals alle afgelopen jaren met afstand de favoriet voor de titel in het openluchtstadion dat normaal gesproken dienstdoet als atletiekbaan.

Mooi weekeinde

Een wedstrijd schaatsen op een geïmproviseerde baan die wordt beheerst door de elementen vindt Kramer, die zichzelf als perfectionist of control freak omschrijft, mooi. Ook al kan hij met zijn in verhouding lange, gespierde en daardoor zware lijf in het nadeel zijn bij zacht ijs. ,,Het weer is iets wat we niet in de hand hebben. Natuurlijk is het mooier als het strak blauw is en het een paar graden vriest, maar dat is één ding dat dit weekeinde in ieder geval niet gaat gebeuren. Ik ben vroeger niet anders gewend geweest door het schaatsen in Inzell in de regen. Het is zoals het is, maar ik denk dat het nog steeds een mooi weekeinde kan worden.”

Als het WK dit jaar niet in Amsterdam werd georganiseerd maar bijvoorbeeld in Astana dan had hij misschien wel afgezegd, geeft Kramer toe. Maar dat er Olympische Spelen aan vooraf gingen doet niets af aan de strijd nu, denkt hij. ,,Natuurlijk richtte iedereen zich dit jaar op de Spelen, maar iedereen die hier nu staat wil hier ook die titel winnen, zeker in deze atmosfeer.” Het Olympisch Stadion biedt plaats voor bijna 22.000 toeschouwers – 10.000 meer dan in Thialf.

Het gevoel van nostalgie staat hoog in het vaandel bij de organisatie van het evenement. Vanavond dineert Kramer onder de Nachtwacht in het Rijksmuseum, samen met eerdere allroundkampioenen als Eric Heiden, Johann Olav Koss, Ard Schenk en Kees Verkerk. ,,Dat vind ik gewoon mooi, dat iedereen daar is. Maar ik weet niet of ik er de hele tijd bij ben”, zegt Kramer. In tegenstelling tot bij de vrouwen begint zijn kampioenschap niet morgen, maar zaterdag.