Kramer klaar op NK afstanden na afmelding voor 10 kilometer

Kramer plaatste zich vrijdag op de 5000 meter als nummer twee, achter Patrick Roest, voor de EK afstanden en WK afstanden in Salt Lake City (half februari). Op de 1500 meter (zevende plek) stelde hij vooral zichzelf zaterdag teleur. Het was niettemin voldoende voor kwalificatie voor de WK allround eind februari in Hamar. Daarmee had Kramer, die door grillige rugproblemen dit seizoen niet zeker is van zichzelf, zijn doel voor eigen publiek bereikt.