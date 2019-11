Kramer meldt zich af voor 1500 meter wegens fysieke problemen

Kramer eindigde vrijdag bij de wereldbekerontmoeting in Minsk als dertiende op de 5 kilometer. De veelvoudig kampioen heeft aanhoudende fysieke problemen. Ruim een maand terug werd Kramer in Inzell op zijn fiets aangereden door een auto. In Minsk zei hij al te twijfelen over zijn deelname in Polen. ,,Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden. Daar heb ik het nu oprecht moeilijk mee. Dat past niet bij mij."