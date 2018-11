Kramer na baanrecord Roest: ‘Is voor mij wel even slikken’

,,Spijtig, het moet beter, maar ik heb niets dan lof voor Patrick’', liet Kramer weten. ,,Ik heb er niet aan getwijfeld dat hij dit zou kunnen. De vraag was meer: wanneer doet hij het een keer. Nu dus, hier in Thialf, en dat is voor mij wel even slikken. Maar ik heb echt heel veel respect voor deze rit van Patrick.’'

Kramer reed vorige maand in Inzell op de 5000 meter nog een baanrecord (6.10,97). ,,Jammer dat ik die lijn niet heb kunnen doortrekken. Toen had ik een fantastisch gevoel. Dat is nu helaas weer even weg. Dit hoort kennelijk bij mijn huidige situatie. Fysiek ben ik nog niet stabiel, het gaat nog op en neer. Heel ver weg kan mijn vorm niet zijn, anders rijd ik geen baanrecord in Inzell.’’