Kramer schaatst opnieuw baanrecord uit de boeken in Inzell

PEC Zwolle staat al bijna 500 minuten droog op bezoek bij Feyenoord

17:47 PEC wist Feyenoord sinds de promotie in 2012 regelmatig te verrassen, maar dat lukte alleen in Zwolle. In Rotterdam is de underdog deze eeuw steeds kansloos en kwam het zelfs al bijna 500 minuten niet tot scoren.