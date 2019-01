Kramer wint 5000 meter, Roest nipt aan de leiding

Hirscher blijft heersen op reuzensla­lom

16:39 De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher heerst op de reuzenslalom en toonde dit vandaag andermaal in het Zwitserse Adelboden. Met groot vertoon van macht was Hirscher over twee manches het snelst beneden. De 29-jarige Oostenrijker bleef zijn 'concurrent' voor de wereldbeker, de Noor Henrik Kristoffersen met 0,71 seconde voor.