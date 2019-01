Kramers tiende symfonie: ‘Zeker een van mijn mooiste’

EK shorttrack Schulting mist finale 1000 meter EK shorttrack door straf

16:03 Suzanne Schulting is er bij de Europese kampioenschappen shorttrack in Dordrecht niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van de 1000 meter. De 21-jarige Friezin eindigde in de eerste halve eindstrijd als tweede achter de Britse Elise Christie. Schulting had volgens de wedstrijdleiding echter een fout begaan en kreeg daarvoor een penalty.