Kramp kost Niek Kimmann de kop op WK BMX in Azerbeidzjan

Niek Kimmann baalt stevig. Het wereldkampioenschap in Baku, Azerbeidzjan had de bevestiging van zijn goede vorm moeten worden, maar het werd een deceptie. De in Lutten geboren fietscrosser kreeg tijdens de wedstrijden last van kramp en viel uit in de halve finales.

De wereldkampioen van 2015 wilde zo graag laten zien wat hij in huis heeft en wat de afgelopen wereldbekerwedstrijden al heeft laten zien. Maar de hoofdstad van Azerbeidzjan bracht de inmiddels in Otterlo wonende sporter niet wat hij had gehoopt. ,,Dit is niet waarvoor ik ben afgereisd natuurlijk’’, zegt Kimmann met gevoel voor understatement. ,,Zo jammer, want het ging tot aan de kwartfinale echt heel goed. Ik voelde me lekker tot ik ineens kramp in mijn bovenbeen voelde. Dat heb ik niet eerder gehad, heel gek. Het volle rondje in de kwartfinale ging al een heel stuk minder, al was het genoeg om door te gaan.’’

Verzorging

Kimmann probeerde zijn benen los te schudden, fietste goed uit en liet zich behandelen door fysiotherapeuten en verzorgers. ,,Het leek goed te gaan. In de halve finale had ik een goede start, maar bij de eerste volle slag op de baan ging mijn been op slot. Dat heb ik nog nooit gehad, heel gek. Ooit had een oude coach van me hetzelfde tijdens een wereldbekerwedstrijd in China, maar verder had ik er zelf nog nooit mee te maken gehad. Ik weet ook niet hoe het kon gebeuren. Ik heb de juiste voeding gehad, heb goed gedronken. Conditioneel was we geen probleem.’’

Verwachtinge n

Spanning wellicht? De verwachtingen rondom de 22-jarige fietscrosser waren hooggespannen. Hij is bezig aan een erg sterk seizoen, leidt in de werelbeker met vier zeges in zes wedstrijden. Kimmann reisde drie dagen eerder af naar Baku omdat hij het parcours niet kende. De Fransen, waarde grootste concurrentie vandaan komt voor de Nederlander, hadden al wel in Azerbeidzjan gereden en waren ook eerder naar de hoofdstad vertrokken. Kimmann kon met Braziliaanse fietscrossers mee, zodat ook hij eerder de baan kon verkennen. ,,Met die verwachtingen van buitenaf was ikzelf niet zo bezig, eerlijk gezegd. Ik was vooral bezig met mijn voorbereiding en wilde gewoon mijn ding doen. Het was de bedoeling dat ik hier kon laten zien wat ik in huis heb. Normaal ben ik niet zo van de excuses en ik zal ook niet zeggen dat als ik geen kramp had gehad dat ik hier had gewonnen, maar ik heb niet kunnen laten zien wat ik kan. En daar baal ik enorm van. Het is ook geen boosheid, meer teleurstelling. Ik heb het niet verprutst.’’

