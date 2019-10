Krantenoverzicht: ‘Donny 100 miljoen waard’ en ‘schoten Ziyech barbaars’

Ajax blijft de internationale kolommen beheersen. Na glansseizoen 2018-2019 doen de Amsterdammers ook dit seizoen Europa beheersen. Na de tweede groepszege op rij in Valencia (0-3), de grootste uitoverwinning voor Ajax in de Champions League sinds de 5-1 zege in Boedapest op Ferencváros op 27 september 1995, komen buitenlandse media weer superlatieven tekort.

Mundo Deportivo

Bij Mundo Deportivo, de Spaanse sportkrant uit Catalonië, genoten ze vooral van negentig minuten spektakel in Valencia. De kop: ‘Ajax verslaat Valencia in eersteklas wedstrijd’. Bij de sportkrant staat ze er vooral van te kijken dat Ajax wéér indruk maakt, ondanks het vertrek van Frenkie de Jong (Barça) en Matthijs de Ligt (Juve). ,,Het niveau is niet minder geworden en Ajax lijkt dit seizoen opnieuw in staat om iets groots te doen.’’

Marca

Volledig scherm Donny van de Beek. © Getty Images Bij Marca, de krant van Madrid, zijn ze nog steeds verliefd op Donny van de Beek. ,,Deze jongen speelde als nummer 6, maar verscheen vaker in strafschopgebied dan alle Valencia-aanvallers bij elkaar. Hij scoorde zelfs. En met een stiftje over Jasper Cillessen, dat door Ezequiel Garay van de lijn werd gehaald, was hij ook nog dicht bij zijn tweede doelpunt.” Marca hing maar gelijk een nieuw prijskaartje om de nek van de Nijkerkervener. ,,Van de Beek is een fantastische speler die volgend jaar voor meer dan honderd miljoen euro wordt verkocht.”

Marca bewierookt ook Hakim Ziyech. ,,Een linksbenig kanon. Ongelooflijk. De Ajax-aanvaller liet in Mestalla een sterk staaltje ’ballen schieten’ zien, waarmee hij de handen op elkaar kreeg. Deze jongen kan een bal zó hard en zó precies raken... Weinig spelers in de Champions League kunnen daar aan tippen. Zijn eerste poging belandde in de kruising, zijn 2e op de lat. Wat een barbaarsheid!’’

Sport

Sport maakte als enige van de drie grote sportkranten in Spanje een kleine kanttekening bij de grote zege van Ajax in Mestalla. ,,Het verschil in doelpunten met Valencia was een stuk groter dan het verschil in niveau. Het was eigenlijk lastig te bevatten dat Valencia niet wist te scoren.’’

Bekijk hier de lange samenvatting van Valencia -Ajax

Gazzeta dello Sport

Uiteraard staat de Italiaanse sportkrant vooral stil bij FC Barcelona - Inter (2-1), maar Valencia - Ajax wordt in de roze kolommen uiteraard niet over het hoofd gezien. ‘Afstandsschoten zorgen voor zege in Mestalla.” Volgens Gazzetta ging de wedstrijd gelijk op, maar was Ajax ‘dodelijk effectief’.

BBC

Bij de BBC zijn ze vooral vol lof over Dusan Tadic. Misschien niet de man die het meest zichtbaar was gisteravond, maar die uitstekende ‘rapportcijfers’ kan overleggen. ,,Tadic is op Lionel Messi (12 doelpunten en 4 assists) na het meest betrokken bij goals in de Champions League, gerekend vanaf de start van vorig seizoen. Tadic heeft inmiddels 6 doelpunten gemaakt en 7 assists gegeven, waaronder de assist op Ziyech in Valencia.’’