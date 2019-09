Krijgt de US Open dit jaar eindelijk zijn ‘Fedal’?

Het blijft opmerkelijk dat, terwijl Federer en Nadal alleen al dit jaar bij twee Grand Slams tegenover elkaar stonden, op Wimbledon en Roland Garros, dit nog nooit op de US Open gebeurde. Federer won er vijf keer, met 2008 als laatste succesjaar. Nadal stond drie keer met een beker in handen, de laatste keer was twee jaar geleden. Djokovic stond soms een confrontatie in de weg. De US Open kent daarnaast een geschiedenis met opvallende finalisten. Een kleine greep uit de soms verrassende namen: Juan Martin del Potro, Kei Nishikori en Marin Cilic.



Er moeten nog wat partijen gespeeld worden. Maar als Federer en Nadal aanstaande zondag nog in het toernooi zitten, staan ze voor de 41ste keer tegenover elkaar. De favoriet, mocht dit gebeuren, is lastig aan te wijzen. De onderlinge duels werden vaak beslecht in het voordeel van Nadal. Zestien keer was Federer de beste van de twee, vierentwintig keer ging de winst naar de Spanjaard. Ze troffen elkaar vijftien keer op een soortgelijke hardcourtondergrond zoals in New York.