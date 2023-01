Krijgt Richard Krajicek zijn droomfinale in Ahoy? ‘Het Nederlandse tennis is op gang gekomen’

Oranje begint hoofdronde WK-hand­bal met zege op Qatar, maar blijft kritisch: ‘We maakten te veel fouten’

De Nederlandse handballers hebben in de eerste wedstrijd van de hoofdronde van het wereldkampioenschap gewonnen van de Aziatische kampioen Qatar. In het Poolse Katowice zag bondscoach Staffan Olsson zijn team zegevieren met 32-30. Halverwege stond Oranje nog op achterstand (15-19). Aanvoerder Bobby Schagen ontbrak bij Oranje. Hij was niet fit genoeg om mee te doen.

17:40