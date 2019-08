KrisKras Tour door de Lage Landen is niet voor iedereen even belangrijk

Harroui blijft Sparta trouw, Inter hoopt na Lukaku ook op Sánchez

11:08 De transferperiode is in de meeste Europese landen nog tot 2 september open, dus tot die tijd regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.