Kristoff blijft Fransmannen voor bij sprint in Oman

PEC Zwolle verliest na flets duel voor het eerst onder Jaap Stam

15 februari PEC Zwolle is de ongeslagen status in 2019 kwijtgeraakt. Bij het flauwe duel met ADO Den Haag is een zeldzaam moment van een Haagse verdediger doorslaggevend, Giovanni Troupée maakt het enige doelpunt (1-0).