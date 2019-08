Kristoff wint, maar Evenepoel steelt de show in Duitsland

Timo Roosen (Jumbo-Visma) eindigde als achtste. Kristoff had een dag eerder in Halberstadt genoegen moeten nemen met de tweede plek achter Pascal Ackermann. Hij nam vrijdag de leiderstrui over van de Duitse sprinter.

De Belgische tiener Remco Evenepoel showde weer eens zijn talent. De 19-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step, onlangs winnaar van de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden, ging halverwege de koers alleen op avontuur. Evenepoel hield het bijna 100 kilometer vol, maar werd op 9 kilometer voor de streep ingerekend door het jagende peloton.



De Australische sprinter Caleb Ewan stapte al vroeg in de etappe af. Ewan, winnaar van drie etappes in de Tour de France, is niet fit.