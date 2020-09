Kritiek op tennistoernooi Rome: 10 euro meer voor winnaar mannen

Feyenoord haalt Baggio Wallenburg op bij PSV

10:56 Feyenoord haalt verdediger Baggio Wallenburg naar Rotterdam. De 21-jarige rechtsback mocht PSV transfervrij verlaten. Wallenburg zal aansluiten bij de selectie van Feyenoord onder 21 jaar. De in Houten opgegroeide verdediger is meer dan welkom in Rotterdam omdat Denzel Hall maanden uitgeschakeld is met een knieblessure. Wallenburg traint per direct mee en blijft minimaal tot het einde van het seizoen.