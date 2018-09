Kroaten naar Davis Cup-finale na zege Coric

Schwaab: Barcelona straft kamikaze-voet­bal af

19:14 PSV-verdediger Daniel Schwaab weet wat het is om in Camp Nou te voetballen. Hij speelde daar zes jaar geleden al, als verdediger van Bayer Leverkusen. In maart 2012 probeerden de Duitsers in Camp Nou om bij de laatste acht in de Champions League te komen.