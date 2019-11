Krol is Nuis in baanrecord de baas op 1000 meter

Thomas Krol heeft zijn eerste wereldbekerzege op de 1000 meter te pakken. De 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma veroverde goud in Minsk met een baanrecord: 1.09,00. Hij versloeg in de laatste rit ploeggenoot Kjeld Nuis, die met 1.09,27 als olympisch kampioen genoegen moest nemen met de derde plaats. Het zilver was voor de Chinees Zhongyan Ning in een tijd van 1.09,22.

Hein Otterspeer kwam met 1.09,37 op de vierde plaats uit. Kai Verbij, wereldkampioen op de 1000 meter, kwam niet verder dan de vijfde plek (1.09,51). Dai Dai Ntab eindigde als tiende in 1.10,31.



De Russische topsprinter Pavel Koelizjnikov meldde zich wegens een lichte blessure af voor het toernooi in Wit-Rusland. Hij slaat ook het volgende wereldbekerweekeinde in Polen over.

Serieuze concurrent

Krol beleefde vorig seizoen in Inzell zijn grote en langverwachte doorbraak met de wereldtitel op de 1500 meter. Hij begon begin deze maand in Thialf ook goed aan de nieuwe schaatswinter met een derde plaats (1000 m) en een tweede plek (1500 m) tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de eerste wereldbekers.

In Minsk liet hij nogmaals zien hij dat voor Nuis, wereldrecordhouder op de 1000 en 1500 meter, is uitgegroeid tot een serieuze concurrent. Krol pakte meteen na de start de koppositie en reed in een fraaie stijl resoluut door naar goud. Het was zijn zevende wereldbekermedaille op de 1000 meter.

Nuis daarentegen maakte opnieuw de nodige foutjes. Vooral in de laatste bocht wankelde hij weer even. Nuis, goed voor zestien overwinningen op de 1000 meter in de wereldbeker, reed twee weken geleden in Heerenveen ook al allerminst vlekkeloos.