Krol nog in wachtkamer na 1000 meter

,,Gemengde gevoelens’’, omschreef Krol (25) zijn gevoelen. ,,Ik sta met die derde plek op de dertiende plek in de selectievolgorde en bovendien weet ik niet wat er met Kai gebeurt.’’ Krol doelde daarmee op de afwezigheid van zijn ploeggenoot bij Team Plantina die af moest haken met een liesblessure. ,,Ik moet realistisch zijn’’, zegt Krol. ,,Normaal gesproken schaatst Kai harder dan ik en was ik vierde geworden als hij had meegedaan en had ik hier niet over hoeven praten. Er is al aan me gevraagd of ik bij aanwijzing van Kai een procedure zal starten…. Jongens kom op. Dat is praat voor oud en nieuw. Niet voor nu. Die discussie ga ik niet voeren.’’