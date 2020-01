Krol: Oké, ik kan dus wél de beste zijn

VIDEO Pelle Clement ziet Mijas als kuuroord voor wankel PEC: ‘De sleutel ligt voor ons hier en niet op het veld’

11:48 Een jaar nadat Pelle Clement zich in Zuid-Spanje voor het eerst bij PEC Zwolle meldde, gaat hij daar als 23-jarige aanvoerder voorop in het verdrijven van de degradatiespook. ,,Doordat het niet aan onze voetbalkwaliteiten ligt, is het kantelpunt heel dichtbij.”