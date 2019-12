Krol op imponerende wijze naar eerste Nederlandse titel

Kjeld Nuis kon zijn Nederlandse titel op de schaatsmijl niet verdedigen. De olympisch kampioen en wereldrecordhouder moest zich afmelden voor de NK afstanden wegens een zware griepaanval. Hij hoopt in aanmerking te komen voor aanwijsplekken, met name voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. De selectiecommissie langebaan neemt daarover na de schaatsdriedaagse in Thialf een beslissing.

Verweij niet akkoord

,,Dit is voor hem de best mogelijke uitslag", zei Krol na afloop. ,,Hij hoopte dat ik en Patrick op de eerste plekken zouden eindigen, en dat is gelukt.”



,,Nuis had hier gewoon moeten staan", vindt Verweij. ,,Voor de Olympische Spelen stond ik ook met gordelroos aan de start. Hoe goed een schaatser ook is, ik ben een concurrent en wil hem verslaan. Hij had hier gewoon moeten staan. Ook al is hij ziek. Als hij wordt aangewezen, ga ik sowieso niet akkoord.”