Krol over kwalificatietoernooi in Thialf: ‘Zin in? Nee, dat niet, maar er hangt veel vanaf’

Thomas Krol was als schaatser op de langebaan vrijwel zijn hele loopbaan een specialist op de 1000 en 1500 meter. Maar de 28-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma begint het echte sprintwerk nu ook steeds leuker te vinden. Niet in de laatste plaats omdat zijn tijden op de 500 meter nog altijd beter worden.

Afgelopen zaterdag trad hij tijdens trainingswedstrijden in Thialf zelfs toe tot het selecte gezelschap van mannen die een 34-er op hun naam hebben staan (34,97). Gekoppeld aan zijn sterke 1000 meter maakt hem dat komend weekeinde bij het Nederlandse kwalificatietoernooi voor de internationale startbewijzen tot een gevaarlijke klant voor één van de twee overgebleven tickets voor de EK sprint, half januari in Heerenveen. Dan zal hij wel moeten afrekenen met rivalen als Kai Verbij, Dai Dai N'tab, Kjeld Nuis en Ronald Mulder. Hein Otterspeer is als Nederlands sprintkampioen al zeker van een EK-ticket.



,,Hoe serieus ik met de EK bezig ben? Heel serieus”, benadrukt Krol, die in 2019 de wereldtitel won op de 1500 meter. “Het is ook niet iets wat ik nu voor de eerste keer ga proberen. Twee jaar geleden deed ik ook al mee aan de EK sprint”, doelt hij op het toernooi in Collalbo waar hij niet verder kwam dan de zeventiende plek in het eindklassement. Krol kwam destijds op de eerste 1000 meter ten val waarna hij de tweede manche nog wel won.

Zelfvertrouwen

Mede door zijn recente persoonlijke record op de 500 meter en zijn twee Nederlandse titels begin november op de 1000 en 1500 meter blaakt de geboren Deventenaar nu van het zelfvertrouwen. ,,Ik zat al een tijdje tegen die 34-er aan te hikken. Ik reed al wel een paar keer 35,1 of zo, maar onder de 35 seconden wilde steeds niet lukken. Op de 500 meter zat ik niet in mijn comfortzone, zou je kunnen zeggen. Ik reed hem niet ontspannen genoeg, zoals ik wel doe op de 1000 en 1500 meter. Daardoor maakte ik ook steeds foutjes. Deze keer echter ging alles goed. Ik had de slag lekker te pakken. Alles viel zaterdag op z’n plek, ook omdat het ijs in Thialf heel goed aanvoelde.”

Naast startbewijzen voor de EK sprint (en EK allround) zijn er tijdens de driedaagse in Heerenveen ook tickets voor de twee wereldbekers in Thialf (in januari) en voor de WK afstanden half februari, ook in de Friese schaatstempel, te verdienen. Het is dus puur een kwalificatietoernooi, zonder titels of andere prijzen. ,,Of ik er zin in heb? Zin, zin, nee, eigenlijk niet”, bekent Krol. ,,Er hangt veel vanaf, maar er valt verder niks te winnen. Ik zal heel blij zijn als het achter de rug is, en met mij veel anderen, denk ik.”

Grotere succeskans zonder Russen

Zonder de Russische schaatskanonnen Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov zijn de winstkansen voor de Nederlanders op de 500, 1000 en 1500 meter bij de Winterspelen van Peking 2022 zeker groter. ,,Ja, dat is absoluut het geval”, beaamt Thomas Krol, die in China zijn olympisch debuut wil vieren met een aantal medailles op de middellange afstanden. ,,Zonder hen ligt de strijd meer open.”

Koelizjnikov is wereldkampioen en tevens wereldrecordhouder op de 500 en 1000 meter en Joeskov was tot vorig jaar maart wereldrecordhouder op de 1500 meter. De twee snelheidsduivels kunnen vanwege de schorsing voor de Russische sportwereld tot eind 2022 wegens systematische dopingpraktijken opnieuw niet deelnemen aan de Olympische Spelen. Het gevreesde duo, dat een dopingverleden heeft, ontbrak om dezelfde reden ook bij de Winterspelen van Pyeongchang 2018. Kjeld Nuis won in Zuid-Korea olympisch goud op de 1000 en 1500 meter.

,,Het is ergens wel jammer dat ze opnieuw niet mogen meedoen”, zegt Krol. ,,Maar als in Rusland systematisch dingen heel erg fout zijn gegaan in het verleden dan vind ik het meer dan terecht dat daar een straf op volgt. Natuurlijk win ik liever als Koelizjnikov en Joeskov gewoon meedoen, maar het liefst win ik goud. Dat staat 100 procent vast. Maar goed, de Winterspelen zijn pas over ruim een jaar. Eerst maar eens dit seizoen goed doorkomen.”

