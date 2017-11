Krol verrast met podium in Stavanger

Vorige week won Krol de duizend meter bij de langzamere rijders in de B-groep in Heerenveen bij de eerste wereldbekerwedstrijd, waardoor hij vandaag in de A-groep mocht starten. Hij snelde door een solide race naar 1:08:57, waarmee hij zich ten opzichte van de race in Heerenveen (1:09:11), fors verbeterde.

Opening

Met name de opening in 16.6 seconden viel op, daar Krol al drie tiende pakte ten opzichte van vorige week, toen hij 16.9 seconden klokte. In de twee rondjes daarna pakte hij in vergelijking met zijn race in Heerenveen ook nog eens drie tiende van een seconde met rondetijden van 25.2 en 26.7 seconden. In de laatste race stootten teamgenoot Kai Verbij en de Noorse winnaar Lorentzen hem van de eerste plaats.