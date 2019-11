Krol verslaat Nuis op 1500 meter in Polen, revanche voor Kodaira

World CupThomas Krol heeft bij de tweede wereldbeker van het seizoen in Polen de 1500 meter op zijn naam geschreven. De wereldkampioen op deze afstand zette in de laatste rit de beste tijd én een nieuw baanrecord neer: 1.45,76.

Krol was 0,19 seconden sneller dan olympisch kampioen Kjeld Nuis, die met zilver genoegen moest nemen. De Rus Denis Joeskov veroverde brons met een tijd van 1.46,28.

Vorige week was Nuis bij de eerste wereldbeker in Minsk nog wel de snelste op de 1500 meter. Krol eindigde toen achter Joeskov als derde. Op de 1000 meter moest Nuis in Wit-Rusland wel voorrang verlenen aan Krol, die een week later zijn ploeggenoot nu ook op de 1500 meter de baas bleef.

Krol (27) behaalde in Tomaszów Mazowiecki zijn tweede wereldbekerzege op de 1500 meter en zijn derde in totaal op de individuele nummers.

Patrick Roest, teamgenoot van Krol en Nuis, eindigde als zesde in 1.47,33. Marcel Bosker belandde met een tijd van 1.47,96 op de veertiende plek. Douwe de Vries reed in de B-divisie de tweede tijd: 1.48,46.

Kodaira wint nu wel 500 meter

Volledig scherm Nao Kodaira. © EPA De Japanse Nao Kodaira schreef eerder op de dag de 500 meter op haar naam. De olympisch sprintkampioene zegevierde met een baanrecord van 37,77. Het zilver was voor de Russin Olga Fatkoelina (37,97) en het brons ging naar Daria Katsjanova, eveneens afkomstig uit Rusland (38,08).



Kodaira leed vorige week in Minsk een zeldzame nederlaag in de wereldbeker op de 500 meter. Ze moest toen achter Fatkoelina en Katsjanova genoegen nemen met brons.

Jutta Leerdam was op de achtste plaats de beste Nederlandse met een tijd van 38,37. Sanneke de Neeling eindigde met 38,78 als veertiende en Michelle de Jong kwam met 38,90 op de vijftiende plek uit.

Jorien ter Mors, die vorige week in Minsk de 500 meter oversloeg, moest in Polen in de B-divisie meedoen. Ze reed de derde tijd: 38,44. Wereldkampioene Vanessa Herzog zegevierde met 38,03. De Oostenrijkse werd in Wit-Rusland gediskwalificeerd en moest daardoor eveneens in de B-klasse van start gaan. Dione Voskamp eindigde op het tweede plan als zevende in 39,22.

Zilver op ploegenachtervolging

Nederland is er niet in geslaagd de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen op de ploegachtervolging voor vrouwen te winnen. De formatie van bondscoach Jan Coopmans kwam na zes ronden 0,12 seconde tekort voor goud. Rusland zette in de laatste rit tegen het favoriete Japan de beste tijd neer: 3.02,76. Achter Oranje eindigde Canada als derde in 3.03,72.