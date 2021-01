Krol weer bovenaan bij volledig Nederlands podium op 1500 meter

Kok, N’tab en Krol leiden klassement na zeges bij World Cup in Heerenveen

23 januari De eerste World Cup van het seizoen wordt gehouden in Heerenveen. De Nederlandse schaatstop kwam in actie op 1500 meter (m/v), de eerste 500 meter (m/v) en massastart. Femke Kok leidt op de 500 meter, net als Dai Dai N’tab. Thomas Krol bleek de allersnelste op de 1500 meter, terwijl Ireen Wüst de snelste Nederlandse was, achter de Amerikaanse Brittany Bowe. Kijk hier nog eens de schaatsmiddag in Thialf terug.