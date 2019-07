Kromowidjojo en Heemskerk naar halve finales 50 meter vrije slag

7-3 Atletico Madrid vernedert rivaal Real in verhitte oefenderby

8:05 Met maar liefst vier treffers van Diego Costa heeft Atletico Madrid vrijdag de derby tegen stadsgenoot Real gewonnen. De Madrilenen brachten de eindstand in de wedstrijd om de International Champions Cup in New Jersey op 7-3, nadat met 5-0 de rust was ingegaan.