Kruijswijk als kopman van Jumbo-Visma naar Vuelta: ‘Goede kans op podium’

Start in UtrechtSteven Kruijswijk gaat als kopman van Jumbo-Visma naar de Vuelta. De eerste drie etappes worden verreden in Nederland. De Vuelta begint met een ploegentijdrit van ruim 23 kilometer in Utrecht.

Op de ploegenpresentatie van Jumbo-Visma, aanstaande vrijdag, zal duidelijk worden wie namens de Nederlandse ploeg als kopman naar de Tour de France gaat. Kruijswijk heeft al aangegeven aankomend jaar opnieuw de Tour te willen rijden na zijn fraaie derde plaats in het eindklassement van afgelopen zomer.

Kruijswijk maakte zijn deelname aan de Vuelta wereldkundig op de avond dat het volledige parkoers bekend werd gemaakt. De start is op vrijdag 14 augustus in Utrecht, de finish op zondag 8 september zoals gebruikelijk in Madrid. Na de eerste drie dagen in Nederland blijft de Vuelta voornamelijk in het noorden van Spanje, maar er zijn ook nog twee etappes in Portugal. Kruijswijk heeft zijn zinnen gezet op een podiumplaats. ,,Ik ga als kopman nar de Vuelta dit jaar en daar kijk ik wel naar uit. Ik zie het gewoon weer als en mooie kans om te proberen in de Vuelta op het podium te komen. De afgelopen jaar heb ik helaas vroeg tijdig de Vuelta moeten verlaten. Daarvoor zat ik er dichtbij. Het is voor mij weer een goede kans om op het podium te komen in een grote ronde.’’

Afgelopen zomer stapte Kruijswijk in de vierde etappe af omdat hij te veel last had van een valpartij in de ploegentijdrit op dag één. Een maand eerder was hij als derde geëindigd in de Tour. In 2018 werd Kruijswijk in de laatste bergetappe van de Vuelta van het podium gereden en finishte in het eindklassement als vierde.