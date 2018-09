Kruijswijk klimt na ijzersterke tijdrit naar derde plek, dagzege Dennis

Dennis nestelde zich al vroeg op de dag in de hotseat, nadat hij onder meer Jonathan Castroviejo en Victor Campenaerts duidelijk had gemaakt dat ze zich vooral geen illusies moesten maken. Bij het eerste tussenpunt zette de Australiër zijn concurrenten al op een respectabele afstand. Bij de finish bleek dat hij zijn concurrenten had verpulverd en na de openingsetappe ook de tweede tijdrit op zijn naam mag schrijven. De tijdrijder van BMC gaf zo zijn visitekaartje af voor het WK, waar hij Tom Dumoulin hoopt te onttronen als wereldkampioen tegen de klok.



Steven Kruijswijk was de eerste en enige renner die vandaag op een gegeven moment sneller was dan de ritwinnaar: de Nederlander dook bij het eerste meetpunt verrassend vijf seconden onder de tijd van Dennis. Bij het tweede tussenpunt moest Kruijswijk echter weer tijd toegeven op de Australiër. Hij eindigde uiteindelijk vierde, op 51 tellen van de tijdritspecialist. Daarmee was hij wel met voorsprong de beste klassementsrenner.



Belangrijker dan de dagzege was de tijdwinst van Kruijswijk op zijn concurrenten. Hij duwde Nairo Quintana van het podium en zet ook Miguel Angel Lopez op achterstand. Hij staat nu derde in het klassement, op 52 seconden van leider Simon Yates. Alejandro Valverde is tweede op 33 seconden van de Brit.



Met nog enkele zware slotdagen in het vooruitzicht is de tijdwinst op zijn concurrenten een flinke opsteker. ,,Ik hoop dat dit ook een mentaal tikje voor ze is'', zegt de kopman van LottoNL-Jumbo.



Joey Rosskopf kwam uiteindelijk het dichtste in de buurt van de tijd van zijn ploegmaat Dennis, al bedroeg de achterstand na 32 kilometer 50 seconden. Jonathan Castroviejo legde beslag op de derde plaats. Wilco Kelderman werd zeventiende en staat nu twaalfde in het algemeen klassement, op ruim zeven minuten van Yates.



Morgen staat er een bergrit van 157 kilometer op het programma met aankomst op de steile Balcón de Bizkaia.