Kruijswijk wordt woensdag verder onderzocht na valpartij in Dauphiné

De nummer drie van vorig jaar mist daardoor ook de hoogtestage met zijn ploeg in Tignes. Kruijswijk is samen met Tom Dumoulin en Primoz Roglic één van de drie kopmannen voor de aankomende Tour de France. Het is nu nog maar de vraag over de klimmer aan de start verschijnt.



Ook Roglic moest na een val opgeven in de Dauphiné, als leider in het klassement nota bene. De Sloveen is wel gewoon mee met de ploeg op trainingskamp. Hij moet wel herstellen van alle schaafwonden en beurse plekken op zijn lijf.