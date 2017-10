Kubica en Di Resta krijgen hun kans bij Williams

De pas achttienjarige Canadees heeft zich in zijn eerste jaar in de koningsklasse van de autosport na een problematische start goed ontwikkeld. Stroll eindigde in Azerbeidzjan zelfs op het podium (derde) en reed al 32 punten bij elkaar, bijna net zoveel als zijn gelouterde teamgenoot Felipe Massa (33 punten). De Braziliaan had na het vorige seizoen afscheid genomen van de Formule 1, maar stapte alsnog weer in bij Williams toen Valtteri Bottas verhuisde naar Mercedes.