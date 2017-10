'Kubica en Di Resta strijden tijdens testdagen om zitje bij Williams'

Op de Hungaroring in Boedapest zal eerst Kubica mogen testen, voordat Di Resta een dag later zijn kwaliteiten toont, zo bericht Motorsport Magazine. Op deze manier kan Williams bekijken hoe het staat met de Pool, die in 2011 zeer zwaargewond raakte bij een rallycrash en zijn rechterarm niet meer volledig kan gebruiken. De kwaliteiten van Di Resta zijn al beter bekend bij Williams, nadat de Schot al imponeerde tijdens de Grand Prix van Hongarije toen hij mocht invallen voor Massa.



Het is voor Williams niet uitgesloten dat Massa nog voor een vierde jaar bij de Britse renstal blijft. Zeker is in ieder geval dat Lance Stroll zijn plaats behoudt.