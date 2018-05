Kubica: Ik geloof niet dat ik minder hard ga door mijn beperking

,,Ik heb in de testdagen afgelopen winter al laten zien dat ik mee kan en nu heb ik het weer laten zien. Als Williams mij de kans zou geven elke week te racen, kan het allemaal nog beter. Maar die beslissing is niet aan mij'', vertelde hij aan de BBC.



De 33-jarige Kubica moest de Formule 1 vaarwel zeggen na een zwaar ongeval in een rally in de winter van 2011. Hij wist na een lange revalidatie weer terug te keren in de autosport en kreeg afgelopen winter een contract bij het Formule 1-team van Williams als reserve. De Canadees Lance Stroll en de Rus Sergej Sirotkin zijn de wedstrijdrijders bij Williams, maar zij presteren dit seizoen vooralsnog matig.



De Pool heeft als gevolg van het ongeval een handicap aan zijn rechterarm, maar dat lijkt hem niet te deren. ,,Ik race met mijn beperking, maar ik denk niet dat ik daardoor minder hard ga. Dat heb ik eigenlijk al bewezen. Ik ben heel blij met de kans die Williams mij heeft geboden, want Formule 1 is mijn passie.''