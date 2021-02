Kuipers leidt Champions League-kraker tussen Barcelona en PSG

Twee persoonlij­ke records op dag 1 van NK meerkamp brengen Lauri voorlopig naar zesde plaats

13 februari Apeldoorner Lauri Hulleman is vandaag zeer goed gestart aan het Nederlands kampioenschap meerkamp indoor in het Apeldoornse Omnisportcentrum. Met een puntentotaal van 3023 punten staat hij na dag 1 op de zesde plaats in het klassement.