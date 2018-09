Kunnen ‘Guti’ en ‘Chucky’ het ook tegen Barça?

Door Maarten Wijffels



Het gaat deze zaterdagavond op weg naar de 0-4 allemaal in een flits. De balaanname van Érick Gutiérrez op het middenveld, zijn blik in de diepte naar Hirving Lozano. Het wegsprinten van de ene Mexicaan en de precieze passing van de andere. De verdediging van ADO Den Haag is zo veel klasse en snelheid te machtig. Maar wat als we de scène eens verplaatsen naar morgenavond, naar het Camp Nou van FC Barcelona? Naar het decor van een openingswedstrijd in de Champions League. Kan het dan ook, als er minder tijd en ruimte is?



In gedachten is het de 72ste minuut. PSV staat 1-0 achter, en ook nu krijgt ‘Guti’ de bal ergens bij de middencirkel. Hij staat een beetje rechts van het midden, tussen de Barça-spelers Sergio Busquets en Philippe Coutinho in. Ook nu is er die ene seconde oogcontact met Lozano, die helemaal links voorin bij de zijlijn plots als een bezetene naar binnen sprint. Als een schicht is hij weg bij rechtsback Sergi Roberto, om uit te komen in de rug van centrale verdediger Gerard Piqué. Daar pikt hij de lange pass op en scoort met een lobje over doelman Marc-André ter Stegen. Plots staat er vanuit het niets 1-1 op het scorebord bij Barcelona - PSV...