Kuss bezorgt Jumbo-Visma derde etappezege in Dauphiné, eindwinst voor Martínez

Het zou op basis van de Tour de l’Ain een strijd worden tussen Primoz Roglic en Egan Bernal, maar het liep toch anders. Bernal moest met rugklachten de Dauphiné vroegtijdig verlaten en Roglic stapte vanmorgen niet meer op om deel te nemen aan de 153,5 kilometer lange slotetappe. De Sloveen kwam zaterdag hard ten val in de voorlaatste rit en had teveel last van zijn verwondingen om zijn gele leiderstrui te verdedigen. Daardoor werd Thibaut Pinot plots met de druk opgezadeld om zijn virtuele leiderstrui te verdedigen, met een heel leger aan klassementsrenners als hongerige wolven achter hem. Al vroeg in de etappe werd de aanval op het geel geopend. Tom Dumoulin liet zich veelvuldig in de aanval zien en werd daarbij gesteund door Kuss en Wout van Aert. Een omvangrijke kopgroep van vijftien renners reed de eerste van acht bergen op, waarna er nog tien renners kwamen aansluiten. Die situatie zorgde al vroeg in de wedstrijd voor veel spektakel, waarbij het geslagen Jumbo-Visma een goede kans maakte op de ritzege en Van Aert zich opnieuw opofferde in dienst van zijn kopmannen. Ook andere grote namen zoals Pinot, Mikel Landa, Guillaume Martin, Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Pavel Sivakov, Romain Bardet en Adam Yates zaten erbij.

Strijd op twee fronten

De Amerikaan van Jumbo-Visma reed met een goede tred naar boven en keek niet meer achterom. Achter hem gebeurde er echter wel van alles. Pinot leek plots zijn goede benen weer gevonden te hebben en maakte jacht op Martínez, die virtueel in het geel reed en constant een voorsprong van twintig seconden verdedigde. Even leek de Fransman nog te mogen dromen van eindwinst, maar in de laatste kilometers gaf Martínez zijn voorsprong niet meer uit handen. De Colombiaan kwam zelfs als tweede over de streep op gepaste afstand van Kuss, die Jumbo-Visma voor de derde keer dagsucces bezorgde in de laatste voorbereidingskoers op de Tour.



De Nederlandse ploeg zal de Dauphiné uiteindelijk met gemengde gevoelens verlaten. Met Van Aert, Roglic en Kuss wonnen ze drie van de vijf etappes, maar door het wegvallen van Roglic en Kruijswijk (schouderblessure) hangen er vooral veel vraagtekens boven de ploeg. Een meevaller: George Bennett heeft in Italië aangetoond dat hij in vorm is en Dumoulin werd met de etappe beter in de Dauphiné. Vandaag eindigde hij zelfs als vijfde in de slotrit, goed voor een zevende plaats in het algemeen klassement. Dat belooft voor de Tour de France, die over twee weken van start gaat in Nice.