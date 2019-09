Kuyt kijkt uit naar treffen met Gerrard: ‘Hij was de compleetste van allemaal’

Met wat fantasie zou het zo maar kunnen, een clash tussen de bondscoaches Dirk Kuyt en Steven Gerrard tijdens een editie Nederland – Engeland in pakweg 2030. De Liverpool-iconen zijn even gepassioneerd als ambitieus, ook in hun huidige ambt van (jeugd)trainer. ,,Zo ver kijk ik nog niet vooruit, hoor”, zegt Kuyt. ,,Al hoop ik dat ik Steven de komende jaren nog vaak tegen ga komen. Als tegenstander wellicht, maar misschien ook wel als collega.”



Morgenavond in Glasgow zien ze elkaar hoe dan ook. Op Ibrox zit Gerrard als hoofdcoach van Rangers op de bank, terwijl hoofdtrainer in opleiding Kuyt er plaatsneemt op de tribune. ,,Het wordt gezien mijn drukke schema passen en meten”, zegt Kuyt, die als coach ervaring opdoet bij de onder 19 van Feyenoord. ,,Maar ik wil er bij zijn. Om Feyenoord aan het werk te zien en om Steven weer eens te spreken. Hij uitte deze week weer mooie woorden over me. Dat hoeft hij niet te doen, maar hij doet dat toch. Ben ik best een beetje trots op.”