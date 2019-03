Kvitova laat kans op nummer 1-notering liggen

Kvitova moest, net als de Roemeense Simona Halep, de finale halen om de Japanse Naomi Osaka af te lossen aan kop van de wereldranglijst. Halep zit nog wel in het toernooi. Voor Barty was het haar eerste zege op Kvitova na vier nederlagen. De Tsjechische gaf zich kort na middernacht gewonnen: 7-6 (6) 3-6 6-2. Kvitova had in de eerste set, langdurig onderbroken vanwege de regen, nog een break voor gestaan. In de derde set keek Kvitova snel tegen een 3-0-achterstand aan, kwam terug nadat ze eenmaal de opslag van Barty had gebroken, maar besliste het duel ongewild met een dubbele fout op matchpoint tegen.

Barty, de nummer 12 van de plaatsingslijst, neemt het in de strijd om een finaleplaats op tegen Anett Kontaveit. De Estse had drie sets nodig tegen Hsieh Su-wei uit Taiwan: 3-6 6-2 7-5. De 33-jarige Hsieh was de stuntvrouw in Miami met zeges op Osaka en voormalig nummer één van de wereld Caroline Wozniacki uit Denemarken. De tien jaar jongere Kontaveit had zich niet laten afschrikken. ,,Het was niet altijd even goed vandaag, maar ik heb voor elk punt gevochten’', aldus de als 21ste geplaatste speelster uit Estland.