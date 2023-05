Kwalificatie loopt voor Verstappen uit op drama na crash Leclerc

Weer tegenslag voor Maxi Romero: door PSV verhuurde spits uit running door ‘juichbles­su­re’

Het is PSV'er Maxi Romero ook bij zijn huidige club in Argentinië niet gelukt om een heel jaar zonder blessurezorgen te blijven. De 24-jarige spits was op de goede weg en speelde dit seizoen al veertig duels voor zijn club en scoorde daarin zeven keer, maar ligt er de komende periode uit. Romero heeft volgens zijn club een tweedegraads spierblessure in het bovenbeen opgelopen.