‘Kwaliteit druipt van Benzema af, toch is er altijd discussie’

Door Tim Reedijk



Natuurlijk, de voetbalwereld is zo veranderlijk als het weer in Schotland. Real Madrid startte moeizaam aan deze voetbaljaargang en ook het begin van Karim Benzema (31) was stroef. Gevolg? Kritiek op de Fransman. Nu ‘De Koninklijke’ onder trainer Santiago Solari de boel weer enigszins op de rit heeft, is het sentiment rondom Benzema ook omgeslagen. ‘Es nuestro 9, Karim es nuestro 9’, galmde het van de tribunes bij de thuiszege van Real op Alavés (3-0). Vrij vertaald: ‘Onze nummer negen, Karim is onze nummer negen’. Benzema balde zijn vuist en toonde die aan het Bernabéu.



Real-voorzitter Florentino Pérez nam het deze week op voor ‘Big Benz’. ,,We gaan geen geld uitgeven om het uitgeven. Ik hoor al jaren dat we een nieuwe spits moeten halen, maar de realiteit is dat we de beste speler al hebben voor die positie”, vertelde hij aan France Football, wijzend op Benzema. Dit seizoen leverde de spits in alle competities achttien doelpunten en zeven assists af in 37 wedstrijden. In zijn tien seizoenen voor de club (inclusief de huidige jaargang) lukte het de oud-speler van Olympique Lyon acht keer om meer dan tien goals in La Liga te maken. Hij is inmiddels de op vijf na meest trefzekere speler aller tijden in het tricot van de Madrilenen.