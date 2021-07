Kwarteng en Forestero verlengen verblijf bij GA Eagles, ook Zwollenaar Sluiter mag blijven: ‘Werden wel grappen gemaakt‘

Petkovic: ‘Mijn spelers verdienden het om door te gaan’

2 juli De Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic had na de nederlaag na strafschoppen in de kwartfinale van het Europees kampioenschap voetbal tegen Spanje alleen maar lovende woorden voor zijn spelers. ,,Het zijn helden”, zei hij over de voetballers, die eerder in het toernooi wereldkampioen Frankrijk hadden uitgeschakeld.