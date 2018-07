Kwartfinale eindstation voor Bertens op Wimbledon

Door Rik Spekenbrink



Daarmee kwam een einde aan een onverwacht goed grand slam voor Bertens. Die was zonder enige verwachting naar Londen afgereisd, noemde Wimbledon een voorbereidingstoernooi op hardcourtseizoen. Ze schakelde op het gras, haar minst favoriete ondergrond, in de derde en vierde ronde top 10-speelsters Venus Williams en Karolina Pliskova uit. Görges was een station te ver, de kwartfinale het eindstation.



De eerste set was meteen van hoog niveau. Veel eerste services in van beide kanten, harde klappen vanuit het achterveld, weinig fouten en een paar fijne dropshots. Tot 3-3 was het Görges die eenvoudiger door haar opslagbeurten heen kwam. In de zevende game kreeg de Duitse ook een eerste breekkans, maar die werkte Bertens keurig weg. De game daarna speelde Görges voor het eerst een paar mindere punten en daarop sloeg de Nederlandse wel direct toe. Het uitserveren ging zonder problemen: 6-3.



Ook in het tweede bedrijf nam Görges het initiatief. Ze overleefde een breekpunt in de openingsgame, brak Bertens op 1-2 en stoomde door naar 1-4. Die was dit toernooi echter niet snel van de leg. Ze bleef dezelfde tactiek hanteren, wachtte op haar kans en greep die op 2-4 door direct weer terug te breken. Bertens werkte ook twee setpunten weg op 4-5, maar een ietwat ongelukkige servicegame op 5-6 was te veel van het goede: 5-7.



Görges had de partij met succes gekeerd. In de beslissende set schroefde ze haar niveau nog wat verder op, won op enig moment 13 van de 15 punten en blies Bertens zo nu en dan van de baan. De tank van de Nederlandse was leeg, getuige een hoop onnodige fouten. In no-time stond het 1-5 en ook het uitserveren was geen probleem voor de ontketende Görges, die in de halve finale Serena Williams treft.



Met een mooie omhelzing voor haar Görges, met wie ze vorig jaar een paar toernooi dubbelde, eindigde Wimbledon 2018 voor Bertens.