'Kwartfinale tegen City wordt de mooiste van de vier'

,,Dit wordt met afstand de mooiste wedstrijd van de vier'', aldus Klopp over de confrontatie met de ongenaakbare koploper van de Premier League. ,,Wij gaan tot het uiterste.''



Liverpool slaagde er als enige in City dit seizoen in de Premier League te verslaan. In januari werd het op Anfield 4-3. Daar staat een nederlaag van 5-0 in Manchester van september tegenover. Aanvaller Sadio Mané werd destijds uit het veld gestuurd. ,,Had ik vooraf gedacht dat we met 5-0 zouden verliezen? Nee'', zei Klopp. ,,Ik had ook niet gedacht dat we vervolgens thuis met 4-3 zouden winnen. Maar het bewijst wel dat we een kans hebben.''