Kwiek hoopte tik uit te delen, maar moet zelf mokerslag incasseren in duel tegen VOC

„Alles waar ik vooraf op gehamerd had, verliep op het veld totaal andersom”, mokte trainer Lars Hoogeveen, die Floor Tutert niet kon inzetten vanwege een blessure aan haar been. „We hebben al heel vaak tegen VOC gespeeld en kennen de ploeg daardoor goed. Meestal spelen we goede wedstrijden tegen ze en weten we het ze flink lastig te maken. Dat komt ook doordat zij ons vaak wat onderschatten. Maar ik had mijn speelsters gewaarschuwd dat VOC dat dit keer niet zou doen. En dat bleek het geval. Zij stonden direct aan en wij gaven vanaf het begin niet thuis.”

Een totale offday, zo noemde Hoogeveen de wedstrijd. Het was het eerste duel van in totaal zes wedstrijden in de nacompetitie. Het verschil met VOC is, door het bonuspuntensysteem, nu al opgelopen tot vier punten. Alleen de nummer één uit de poule speelt straks in mei om de nationale titel. Hoogeveen: „Als dit onze slechtste wedstrijd in de play-offs was, dan is er nog niet veel aan de hand. We hebben na afloop de koppen bij elkaar gestoken en besproken hoe we verder gaan. Vanaf dinsdag gaan we met dat plan aan de slag. We hadden graag een eerste tik uitgedeeld. Dan ging de moraal omhoog en stonden we er heel anders voor. Maar we zijn nog niet uitgespeeld. We willen meedoen om de prijzen, we doen niet alleen maar mee om veredelde oefenpotjes te spelen.”