Kyrgios en Tsitsipas kunnen zich opmaken voor clash in derde ronde Wimbledon

De excentrieke Kyrgios speelde dinsdag een moeizame vijfsetter tegen Paul Jubb, in een partij waarin hij zich bij vlagen weer van zijn slechte kant liet zien met commentaar op alles en iedereen. Vanmiddag won de 27-jarige Australiër in drie sets overtuigend van Filip Krajinovic: 6-2, 6-3, 6-1. Na afloop gaf Kyrgios in zijn interview ook aan dat hij baalde van zijn spel en slechte houding in de eerste ronde, maar dat hij tevreden was over zijn spel vandaag: ,,Ik wilde iedereen gewoon even laten zien dat ik best aardig kan tennissen", zei Kyrgios, die nooit om een goede quote verlegen zit.



Tsitsipas won dinsdag in de eerste ronde in vier sets van de Zwitser Alexander Ritschard, waarna hij vandaag in drie sets afrekende met de Australiër Jordan Thompson: 6-2, 6-3, 7-5.