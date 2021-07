Kyrgios geeft op met buikblessure op Wimbledon

W Series Beitske Visser laat motor afslaan en kan topnote­ring vergeten in Oostenrijk

18:06 Beitske Visser heeft geen potten kunnen breken in de tweede race van het seizoen in de W Series. De 26-jarige Nederlandse mocht in Oostenrijk pal achter topfavoriet Jamie Chadwick starten, maar kwam niet van haar plaats. Zo kon Visser een topnotering vergeten, terwijl Chadwick de beste was.