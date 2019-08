Kyrgios in hoogstaand duel met Tsitsipas naar eindstrijd Washington

Er was uitgekeken naar de partij tussen de explosieve Kyrgios en de Griek die ook niet vies is van een beetje theater. Maar het was de Australiër die de show stal met ‘no-look volleys’, een onderhandse opslag, de nodige high fives met het publiek en uiteraard ook een woedeaanval. Kyrgios pakte in de beslissende tiebreak met 5-1 de leiding. Maar Tsitsipas kwam terug en kreeg zelfs nog een wedstrijdpunt, dat niet aan hem besteed was.



Medvedev had in zijn halve finale minder moeite met de Duitser Peter Gojowczyk: 6-2 6-2.