Kyrgios ontbreekt in Rotterdam, Troicki vervangt hem

Cavendish de snelste in Dubai, Groenewegen tiende

12:50 Mark Cavendish heeft de derde etappe in de Ronde van Dubai gewonnen. In een massasprint, de derde op rij in Dubai, was de Brit van Dimension Data sneller dan Nacer Bouhanni van Cofidis en Marcel Kittel. Na 190 kilometer kwam Dylan Groenewegen als tiende over de eindstreep in Fujairah.