Kyrgios stunt tegen titelverdediger Medvedev: ‘Als hij zo blijft spelen, kan hij US Open winnen’

Met videoTitelverdediger Daniil Medvedev is in de vierde ronde van de US Open uitgeschakeld. Nick Kyrgios, in juli nog finalist op Wimbledon, was hem in vier sets de baas: 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2. Kyrgios haalde nog nooit eerder in zijn carrière de kwartfinale van de US Open. Medvedev vergeleek het niveau van zijn tegenstander na afloop van de partij met dat van tennisvedetten Rafael Nadal en Novak Djokovic.