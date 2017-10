La Course weer naar één dag

Dit jaar bestond de wedstrijd voor het eerst uit twee etappes, een bergrit over 67 kilometer naar de top van de Izoard en een achtervolging over 22,5 kilometer in Marseille. Annemiek van Vleuten was bergop veruit de sterkste en handhaafde haar voorsprong op de achtervolging, een nieuwigheidje waarbij de rensters vertrokken met de tijdsverschillen van de eerste rit. De jaren ervoor was La Course een veredeld criterium in Parijs.